Baseball, Europei 2023: niente quarti per l’Italia, non riesce l’impresa contro la Gran Bretagna

Non riesce l’impresa all’Italia del baseball, che dopo aver perso ieri per 8-3 sul diamante di Trebic, aveva bisogno oggi di battere la forte Gran Bretagna con almeno cinque punti di scarto per volare ai quarti di finale degli Europei in Repubblica Ceca. Al termine di un incontro equilibrato e ben giocato, però, arriva un ko per 10-11 che vale l’eliminazione degli azzurri, ora relegati ai piazzamenti dal nono al sedicesimo posto. Azzurri dunque ora nella parte bassa del tabellone, dove cominceranno sfidando l’Ucraina giovedì 28 settembre in quella che sarà la prima apparizione della nostra Nazionale fuori dalla lotta per le prime otto posizioni.

Il manager azzurro Mike Piazza ha assegnato la prima palla a Michele Vassalotti che ha trovato nel primo e secondo spot del lineup il futuro ricevitore dei Seattle Mariners Harry Ford e il prospetto dei Philadelphia Phillies Nick Ward. Dopo alcuni regali di troppo nel terzo inning da parte degli azzurri, e la successiva rimonta con tanto di ribaltone, nel punteggio, a decidere l’incontro è il quinto inning, al quale si arriva con gli azzurri avanti 7-4 e scatenati alla ricerca di punti per incrementare il vantaggio. Un all-in che a livello di stanchezza costa tanto e così in pochi minuti i britannici ci sotterrano: ci sono ben cinque punti da parte dei nostri avversari, che si portano così sul 9-7 e poi gestiscono negli inning finali per il definitivo 11-10 con cui subiamo un doloroso ko.