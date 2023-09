Serie B 2023/2024: tanti 0-0 e pochi gol, il Palermo vince 1-3 in casa del Venezia

Si chiude senza eccessive emozioni il martedì infrasettimanale della Serie B 2023/2024., dove su 5 partite, ben 3 finiscono per 0-0. Stiamo parlando di Sudtirol-Modena, Spezia-Brescia e Reggiana-Pisa. Vince invece l’Ascoli, che in casa riesce a stendere la Ternana per 2-0. Doppietta di Mendes, che mette prima il rigore al minuto 42′, e poi chiude la gara all’89. Il big match di serata è invece tra Venezia e Palermo, e i siciliani trionfano in laguna grazie ad uno straordinario Brunori, che mette dentro una doppietta: rigore al 9′, e rete al 62′ ed al 90’+2′. Inutile il gol della bandiera di Pohjanpalo al 45’+5′. Il Palermo così facendo supera il Venezia, e si porta al secondo posto, dietro soltanto al Parma primo.