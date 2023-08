Badminton, Mondiali 2023: si chiudono i sedicesimi del singolare, Greco/Salutt eliminati nel doppio

Proseguono i Mondiali 2023 di badminton e si sono completati quest’oggi gli incontri dei sedicesimi di finale dei tornei singolari al femminile e al maschile. Per quanto riguarda gli uomini, il giapponese Tsuneyama ha battuto l’ucraino Bosniuk, l’altro giapponese Naraoka piega il francese Popov, mentre è ancora un nipponico, Nishimoto, a battere il belga Carraggi. Il cinese Shi ha battuto il danese Gemke, l’americano Lee ha avuto la meglio del canadese Yang in un derby nordamericano. Tra le donne, da segnalare il successo della spagnola Marin sull’americana Wang, della cinese Han sulla danese Kjaersfeldt e della giapponese Yamaguchi su Arin.

Nel doppio, invece, si chiude l’avventura di Giovanni Greco e David Salutt ai sedicesimi di finale per mano degli indonesiani Mohammad Ahsan ed Hendra Setiawan che hanno avuto la meglio gli azzurri in due set col punteggio di 21-12, 21-14. “E’ stata una bella avventura – ha detto Greco – avevamo di fronte due avversari di altissimo livello e abbiamo cercato in tutti i modi di metterli in difficoltà. Ma come sapevamo alla vigilia non era una impresa facile. Rimangono dei momenti di gioco nei quali abbiamo comunque detto la nostra con grande soddisfazione. Penso che sia il mio ultimo mondiale e credo di uscire a testa alta dalla mia esperienza iridata”. “E’ stata una bella emozione giocare a questi livelli – ha aggiunto Salut – gli indonesiani sono stati puntuali in ogni momento, ma devo dire che ci siamo davvero divertiti nonostante una differenza evidente di ranking”.