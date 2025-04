Seconda giornata dei Campionati Europei di badminton 2025, di scena a Horsens, in Danimarca, che si apre con una gran vittoria di Giovanni Toti. Il bresciano classe 2000, protagonista la scorsa estate alle Olimpiadi di Parigi, ha superato all’esordio la testa di serie numero otto del tabellone, il belga Julien Carraggi. L’azzurro si è imposto in rimonta in tre set, con il punteggio finale di 2-1 (18-21, 21-15, 25-23) in un’ora e sei minuti di gioco e al termine di un finale tiratissimo. Agli ottavi di finale Toti affronterà l’inglese Ethan Rose.

Sempre nel tabellone singolare maschile, nulla da fare per l’altro azzurro Fabio Caponio. Il barese classe ’99 è uscito nettamente sconfitto dal confronto con il padrone di casa Magnus Johannesen: il danese si è imposto infatti con un perentorio 2-0 (21-11, 21-16), ponendo così fine al torneo dell’azzurro.

Badminton, Europei Horsens: azurre eliminate anche al femminile

La vittoria di Toti è l’unica per i colori azzurri, dal momento che nel singolare femminile si è interrotta subito l’avventura di Gianna Stiglich. È durato solo 36 minuti il torneo della giovane classe 2005, incappata in una sconfitta in due set all’esordio contro la belga Clara Lassaux: 2-0 (21-15, 21-17) il punteggio in suo favore.

Non è andata meglio nel doppio femminile, dove Martina Corsini ed Emma Piccinin sono finite ko e salutano dunque la competizione. Dopo la vittoria di ieri in tre set contro le elvetiche Cloe Brand e Julie Franconville non è riuscito il bis alla coppia azzurra, sconfitta nettamente 2-0 (21-12, 21-14) dalle sorelle svedesi Moa e Tilda Sjoo, teste di serie numero otto del tabellone.