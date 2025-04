Si chiude alla terza giornata l’avventura degli azzurri ai Campionati Europei di badminton 2025, di scena a Horsens, in Danimarca. L’ultimo italiano ancora presente in tabellone era Giovanni Toti nel singolare maschile, ma quest’oggi il bresciano classe 2000 è incappato in una sconfitta contro Ethan Rose e dice così addio alla rassegna continentale. Vittoria in rimonta per l’inglese, che si è imposto con il risultato di 2-1 (21-13, 11-21, 10-21) in 54 minuti di gioco. L’inizio di gara incoraggiante di Toti aveva fatto ben sperare, ma nei parziali successivi è calato vistosamente, anche a causa delle fatiche di ieri, quando aveva vinto la battaglia di oltre un’ora in rimonta contro il belga numero otto del tabellone Julien Carraggi.

Ieri si era concluso all’esordio anche il percorso di Fabio Caponio, così come nel singolare femminile quello di Gianna Stiglich. Eliminate invece al secondo turno nel doppio femminile Martina Corsini ed Emma Piccinin.

Le altre teste di serie agli Europei di badminton

Percorso netto per diverse altre teste di serie nel tabellone di singolare maschile. Il francese, numero 4 del seeding, Toma Junior Popov ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per superare l’ostacolo rappresentato dallo svedese Gustav Bjorkler (19-21, 21-17, 21-14) e anche suo fratello più giovane Christo, numero 5, ha superato sempre in due set il finlandese Kalle Koljonen (21-16, 21-14).

Al femminile avanti senza problemi in due set la terza forza del tabellone Kirsty Gilmour e la numero 4 Julie Dawall Jakobsen. La scozzese ha sconfitto la belga Clara Lassaux (21-11, 21-15), mentre la danese si è sbarazzata della magiara Agnes Korosi (21-11, 21-12).