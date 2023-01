Rally Dakar 2023, risultati e classifica ottava tappa: Carlos Sainz Senior primo tra le auto, Branch trionfa tra le moto

L’ottava tappa della Dakar 2023, di 346 km da Al Duwadimi a Riad, finisce nelle mani di Carlos Sainz Senior tra le auto. Lo spagnolo domina la gara, stazionando costantemente in vetta, e taglia il traguardo per primo davanti al francese Sebastien Loeb (+1’29”) e al qatariota Al-Attiyah (+3’40”). Quest’ultimo conserva tuttavia il primo posto nella classifica generale. Tra le moto, invece, a imporsi è Ross Branch in sella alla Hero. Battuti Mason Klein (KTM) di 1’33” e Daniel Sanders (GasGas) di 3’15”. Nella classifica generale, invece, il nuovo leader è Klein, che stacca di 47″ il connazionale Skyler Howes (Husqvarna). Completa il podio Kevin Benavides (KTM) a 2′.