Dopo due tappe, la Dakar 2025 ha un chiaro protagonista. Si tratta di Daniel Sanders, pilota australiano in sella alla KTM Red Bull capace di prendersi la scena nei primi giorni. Dopo aver messo a referto il miglior tempo nel prologo e aver vinto la prima tappa, è stato il primo a tagliare il traguardo anche nell’estenuante 48 ore Chrono, spalmata su due giorni per un totale di circa 1.000 chilometri percorsi, con tanto di sosta notturna a un bivacco in pieno deserto. Sanders era arrivato con il crono di 7h30’14 all’ultimo intertempo del primo giorno della quarantotto ore, e non solo ha consolidato il vantaggio sugli avversari ma l’ha persino incrementato grazie all’accredito dei bonus.

11:12:13 il tempo complessivo con un abbuono di 6’12” a sugellare il primo posto in classifica generale. Per dare un’idea di quanto Sanders abbia dominato la seconda tappa, basti pensare che il secondo classificato – il francese Adrien Van Beveren (Honda) – ha accusato un distacco di 6’45”. Terzo posto invece per Skyler Howes (+7’37”), capace di precedere lo spagnolo Tosha Schareina (+7’41”) e il botswano Ross Branch (+10’02”). Per quanto riguarda la classifica generale, invece, alle spalle del leader incontrastato Sanders ci sono Skylar Howes (Honda) e Ross Branch (Hero), entrambi con un distacco superiore ai 12 minuti e mezzo. Sanders diventa inoltre il primo pilota Moto da Joan Barreda nel 2017 a conquistare tre successi consecutivi.

Top 10 moto

1 D. SANDERS – (RED BULL KTM FACTORY RACING) 11:12:13

2 A. VAN BEVEREN – (MONSTER ENERGY HONDA HRC) + 06:45

3 S. HOWES – (MONSTER ENERGY HONDA HRC) + 07:37

4 T. SCHAREINA – (MONSTER ENERGY HONDA HRC) + 07:41

5 R. BRANCH – (HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY) + 10:02

6 L. BENAVIDES – (RED BULL KTM FACTORY RACING) + 11:49

7 M. DOCHERTY – (BAS world KTM racing team) + 11:50

8 R. BRABEC – (MONSTER ENERGY HONDA HRC) + 12:47

9 P. QUINTANILLA – (MONSTER ENERGY HONDA HRC) + 13:39

10 E. CANET – (RED BULL KTM FACTORY RACING) + 15:43

Trionfo Al Rajhi

Tra le auto la vittoria è andata a Yazeed Al Rajhi (affiancato da Timo Gottschalk, Toyota Overdrive), uscito vittorioso da un’intesa battaglia con Henk Lategan (Toyota Gazoo) e Nasser Al Attiyah (Dacia Sandrider). Il pilota saudita – che aveva un vantaggio di 1’19” al termine della prima parte – ha tagliato il traguardo in 10:56:54, ricevendo anche una penalità di 2 minuti che non ha avuto alcun impatto. Penalizzato pure Al Attiyah (4 minuti), che ha dunque chiuso in terza posizione alle spalle di Lategan, ripartito forte dal bivacco e bravo a non prendere penalità. In top 5 anche Yacopini e Baciuska, mentre una notevole rimonta ha consentito a Loeb di concludere in settima piazza. Al comando della classifica generale rimane Hank Lategan, con 4’45” di vantaggio su Al Rajhi. Più staccati Al-Attiyah e Price, rispettivamente terzo e quarto con un ritardo superiore agli 11 minuti.

Top 10 auto

1 H. LATEGAN/B. CUMMINGS – (TOYOTA GAZOO RACING) 15:40:30

2 Y. AL RAJHI/T. GOTTSCHALK – (OVERDRIVE RACING) + 04:45

3. N. AL-ATTIYAH/E. BOULANGER – (THE DACIA SANDRIDERS) + 11:14

4 T. PRICE/S. SUNDERLAND – (OVERDRIVE RACING) + 11:44

5 M. EKSTRÖM/E. BERGKVIST – (FORD M-SPORT) + 13:16

6 S. LOEB/F. LURQUIN – (THE DACIA SANDRIDERS) + 18:56

7 L. MORAES/A. MONLEON – (TOYOTA GAZOO RACING) + 20:57

8 M. SERRADORI/L. MINAUDIER – (CENTURY RACING FACTORY TEAM) + 22:45

9 M. GUTHRIE/K. WALCH – (FORD M-SPORT) + 23:33

10 J. YACOPINI/D. OLIVERAS – (OVERDRIVE RACING) + 23:57

Il percorso della Dakar 2025

Prologo – 3/01/2025 BISHA => BISHA 79 km totali | 29 km cronometrati

Stage 1 – 4/01/2025 BISHA => BISHA 500 km | 412 km

Stage 2 (48H) 5-6/01/2025 BISHA => BISHA 1057 km | 965 km

Stage 3 – 7/01/2025 BISHA => AL HENAKIYAH 845 km | 496 km

Stage 4 – 8/01/2025 AL HENAKIYAH => ALULA 588 km | 415 km

Stage 5 – 9/01/2025 ALULA => HAIL 491 km | 428 km

Giorno di riposo – 10/01/2025 HAIL

Stage 6 – 11/01/2025 HAIL => AL DUWADIMI 829 km | 606 km

Stage 7 – 12/01/2025 AL DUWADIMI => AL DUWADIMI 745 km | 481 km

Stage 8 -13/01/2025 AL DUWADIMI => RIYADH 733 km | 487 km

Stage 9 – 14/01/2025 RIYADH => HARADH 589 km | 357 km

Stage 10 – 15/01/2025 HARADH => SHUBAYTAH 638 km | 119 km

Stage 11 – 16/01/2025 SHUBAYTAH => SHUBAYTAH 506 km | 280 km

Stage 12 – 17/01/2025 SHUBAYTAH => SHUBAYTAH 205 km | 134 km

Le categorie

Moto

Auto

Challenger (T3)

SSV (T4)

Camion

Dove vedere la Dakar 2025

La Dakar 2025 potrà essere seguita gratuitamente sui canali Youtube e Facebook dell’evento, con la cronaca in lingua inglese. Sarà possibile seguire il rally anche in italiano sul canale di Eurosport 2, ma non manca il live streaming. Le piattaforme di Sky Go e di NOW metteranno a disposizione il live (sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Eurosport), mentre la sera, alle 21:00, Discovery+ manderà in onda gli highlights di ogni giornata, insieme alle interviste dei protagonisti.