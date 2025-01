Si è aperta con una sconfitta la stagione di Elisabetta Cocciaretto, eliminata all’esordio nel Wta 250 di Hobart 2025. Nel match valevole per il primo turno, la tennista marchigiana è stata sconfitta con il punteggio di 7-5 6-0 da Veronika Kudermetova, cedendo il passo alla più quotata avversaria in 1h50′. Risultato troppo severo per Cocciaretto, che ha tenuto testa alla russa per larghi tratti dell’incontro ma ha perso quasi tutti i game combattuti finiti ai vantaggi. Poco male per Elisabetta, che ora volerà a Melbourne per preparare l’Australian Open e cercare la prima vittoria del suo 2025.

La cronaca

Partenza shock per Cocciaretto, che ha subito il break in apertura, perdendo 8 dei primi 9 punti. Ha poi ceduto nuovamente la battuta al termine di un terzo gioco da 18 punti, scivolando sotto 4-0. Finalmente è riuscita a sbloccarsi, tuttavia il set sembrava compromesso dato che Kudermetova – avanti 5-1 – avrebbe potuto servire per il set due volte. L’azzurra non si è però abbattuta e, game dopo game, è riuscita a dar vita ad una fantastica rimonta, impattando poco dopo sul 5-5.

Kudermetova ha reagito ottenendo un nuovo break nell’undicesimo gioco, tornando così a servire per il match. Sul 6-5 è finalmente riuscita a chiudere, ma solo alla seconda palla set e dopo aver annullato 4 palle break a Cocciaretto in un game da 16 punti.

I game consecutivi vinti dalla russa sono poi diventati 8 in virtù del bagel rifilato a Elisabetta. La seconda frazione è stata però troppo strana per essere catalogata in qualsiasi modo: basti pensare che sul servizio di Kudermetova si sono giocati 15 punti, mentre su quello di Cocciaretto ben 40. E nonostante la classe 2001 di Ancona abbia avuto quattro chance per sbloccarsi, sono ben 13 le palle break che ha offerto.

Domani tocca a Bronzetti

Ecco l’ordine di gioco di martedì 7 gennaio:

CENTER COURT

Ore 02:00 – (1) Yastremska vs Volynets

a seguire – Danilovic vs Joint

Non prima delle 08:30 – (3) Anisimova vs Saville

a seguire – Parrizas Diaz vs (2) Mertens

WEST COURT

Ore 01:00 – Stephens vs Li

a seguire – (5) Sun vs Kenin

a seguire – Gracheva vs (4) Linette

a seguire – Kalinina vs Bronzetti

COURT 8

Ore 01:00 – Blinkova vs Pera

PROGRAMMA WTA HOBART 2025

Lunedì 6 gennaio – Primo turno

Martedì 7 gennaio – Primo turno

Mercoledì 8 gennaio – Secondo turno

Giovedì 9 gennaio – Quarti di finale

Venerdì 10 gennaio – Semifinali

Sabato 11 gennaio – Finale

DOVE VEDERE IN TV IL WTA DI HOBART

La diretta televisiva del WTA 250 di Hobart 2025 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA.

Sarà possibile seguire il torneo anche in chiaro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), emittente che garantirà anche una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle protagoniste.