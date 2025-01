Quando è previsto il sorteggio dei tabelloni degli Australian Open? Ecco tutto quello che bisogna sapere, dalla data all’orario, passando per il canale e la diretta tv. Manca sempre meno al primo Slam dell’anno, di scena sul cemento a Melbourne, che vedrà ai nastri di partenza tutti i migliori tennisti del mondo, determinati ad andare fino in fondo e mettere le mani sull’ambito trofeo che lo scorso anno fu conquistato da Jannik Sinner.

Quando il sorteggio tabelloni degli Australian Open?

Il sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open 2025 si svolgerà nella giornata di giovedì 9 gennaio, alle 04:30 ore italiane (le 14.30 locali). In Italia, Eurosport detiene i diritti dell’evento ma non ha reso noto se garantirà o meno una copertura tv dell’evento. Tuttavia, la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook degli Australian Open. Anche Sportface.it garantirà aggiornamenti sul sorteggio dei tabelloni del primo Slam stagionale, con news e approfondimenti.

Le teste di serie maschili

Jannik Sinner Alexander Zverev Carlos Alcaraz Taylor Fritz Daniil Medvedev Casper Ruud Novak Djokovic Alex de Minaur Andrey Rublev Grigor Dimitrov Stefanos Tsitsipas Tommy Paul Holger Rune Ugo Humbert Jack Draper Lorenzo Musetti Frances Tiafoe Hubert Hurkacz Karen Khachanov Arthur Fils Ben Shelton Sebastian Korda Alejandro Tabilo Jiri Lehecka Alexei Popyrin Tomas Machac Jordan Thompson Sebastián Báez Félix Auger-Aliassime Giovanni Mpetshi Perricard Francisco Cerúndolo Flavio Cobolli

Le teste di serie femminili

Aryna Sabalenka Iga Swiatek Coco Gauff Jasmine Paolini Qinwen Zheng Elena Rybakina Jessica Pegula Emma Navarro Daria Kasatkina Danielle Collins Paula Badosa Diana Shnaider Anna Kalinskaya Mirra Andreeva Beatriz Haddad-Maia Jelena Ostapenko Marta Kostyuk Donna Vekic Madison Keys Karolina Muchova Victoria Azarenka Magdalena Frech Katie Boulter Liudmila Samsonova Yulia Putintseva Ekaterina Alexandrova Anastasia Pavlyuchenkova Elina Svitolina Linda Noskova Leylah Fernández Maria Sakkari Dayana Yastremska

Montepremi Australian Open

SINGOLARE

PRIMO TURNO – 79.367 euro

SECONDO TURNO – 120.254 euro

TERZO TURNO – 174.368 euro

OTTAVI DI FINALE – 252.533 euro

QUARTI DI FINALE – 399.844 euro

SEMIFINALE – 661.396 euro

FINALE – 1.142.411 euro

CAMPIONE – 2.104.440 euro

DOPPIO

PRIMO TURNO – 24.051 euro

SECONDO TURNO – 34.874 euro

OTTAVI DI FINALE – 49.394 euro

QUARTI DI FINALE – 85.380 euro

SEMIFINALE – 150.317 euro

FINALE – 264.558 euro

CAMPIONI – 487.028 euro

QUALIFICAZIONI

PRIMO TURNO – 21.044 euro

SECONDO TURNO – 29.462 euro

TERZO TURNO – 43.291 euro

Possibili incroci degli italiani

SINNER

Primo e secondo turno: tutti i giocatori non teste di serie

Terzo turno: teste di serie dalla 25 alla 32

Ottavi di finale: teste di serie dalla 9 alla 16

Quarti di finale: teste di serie dalla 5 alla 8

Semifinali: testa di serie 3 o 4

Finale: testa di serie numero 2

MUSETTI

Primo e secondo turno: tutti i giocatori non teste di serie

Terzo turno: teste di serie dalla 17 alla 24

Ottavi di finale: teste di serie dalla 1 alla 8

Quarti di finale/Semifinali/Finale: tutti i giocatori

COBOLLI

Primo e secondo turno: tutti i giocatori non teste di serie

Terzo turno: teste di serie dalla 1 alla 8

Ottavi di finale: teste di serie dalla 9 alla 16

Quarti di finale/Semifinali/Finale: tutti i giocatori

PAOLINI

Primo e secondo turno: tutti le giocatrici non teste di serie

Terzo turno: teste di serie dalla 25 alla 32

Ottavi di finale: teste di serie dalla 9 alla 16

Quarti di finale: teste di serie dalla 5 alla 8

Semifinali: testa di serie 1 o 2

Finale: testa di serie numero 3

ALTRI AZZURRI

Tutti gli italiani che non sono accreditati di una testa di serie potranno capitare in ogni spot di tabellone, pescando al primo turno sia il numero uno al mondo che una wild card locale. Non essendo testa di serie, ovviamente ne dovranno affrontare una (a meno che non va eliminata) nei primi due turni.