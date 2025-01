E’ Seth Quintero, su Toyota, ad aggiudicarsi la prima tappa della Dakar 2025 per quanto riguarda le auto. Il pilota statunitense chiude davanti a tutti col tempo di 4h’35’08”, precedendo sul podio odierno Guerlain Chicherit, che conclude la prova a 50” dal vincitore, e Saood Variawa, anche lui su Toyota, che paga 1’03” al traguardo. Inizialmente, il successo era stato assegnato al francese della Mini, con l’organizzazione che ha poi restituito il tempo a Quintero, fermatosi per accertarsi delle condizioni di un concorrente, alle prese con un guasto alla propria vettura. Una beffa per Chicherit, che aveva occupato la vetta della classifica generale per alcune ore.

Tra i big è soltanto Carlos Sainz sr. a tenere il passo: il pilota spagnolo, alla guida della Ford, conclude al settimo posto a 2’32” dal leader e dunque limita molto bene i danni. Molto distaccati invece gli altri due big: il cinque volte vincitore della Dakar, Nasser Al-Attiyah, è ventesimo e paga 10’28”, peggio fa Sebastian Loeb, visto che arriva ventiduesimo con 11’31” di gap.

Top 10 auto

Quintero (Toyota) 4h’35’08” Chicherit (X-Raid Mini) +45″ Variawa (Toyota) +1’48” Prokop (Orlen Jipocar) +1’49” Gutierrez (Dacia) +2’13” Ferreira (X-Raid Mini) +2’38” Sainz sr. (Ford) +3’17” Moraes (Toyota) +3’18” Price (Overdrive) +3’58” Lategan (Toyota) +4’12”

Bis di Sanders dopo il prologo

Inizio col botto nella Dakar 2025 per Daniel Sanders, che dopo aver messo a referto il miglior tempo nel prologo si è ripetuto nella prima tappa, lunga 413 km e caratterizzata da un percorso ad anello su diverse superfici, aggiudicandosela con 2 minuti di vantaggio sui rivali. L’australiano di Ktm, che sta ripagando la fiducia della squadra dopo essere entrato nel team ufficiale, ha tagliato il traguardo in 4h 41′ 27″. Secondo posto per il campione in carica Ricky Brabec, che ha accusato un ritardo di 2’04”. Sul gradino più basso del podio, infine, Ross Branch. Stessa top 3 nella classifica generale, seppur con dei distacchi leggermente differenti.

Non è stata però una prima tappa felice per tutti i piloti. Il tedesco Sebastian Bühler, pilota ufficiale di Hero, si è infatti dovuto ritirare. La stessa sorte era toccata all’indiano Harith Noah, vincitore della classe Rally2 nel 2024, costretto ad alzare bandiera bianca dopo essersi fratturato il polso in seguito ad una caduta nel prologo. Mastica amaro anche il due volte vincitore Kevin Benavides che ha accusato un distacco di ben 36 minuti e non è andato oltre il 17° posto. Il miglior italiano, infine, è stato Paolo Lucci, 21° con un distacco dalla vetta di 37’55”.

Top 10 moto

Sanders (Aus/Ktm) 4h 41’27” Brabec (Usa/Honda) +2’04” Branch (Bwa/Hero) +2’26” Howes (Usa/Honda) +4’07” Schareina (Spa/Honda) +4’42” L. Benavides (Arg/Ktm) +10’02” Quintanilla (Cil/Honda) +11’06” Van Beveren (Fra/Honda) +14’44” Cornejo Florimo (Cil/Hero) +18’09” Cox (Rsa/Ktm) +25’56”

Il percorso della Dakar 2025

Prologo – 3/01/2025 BISHA => BISHA 79 km totali | 29 km cronometrati

Stage 1 – 4/01/2025 BISHA => BISHA 500 km | 412 km

Stage 2 (48H) 5-6/01/2025 BISHA => BISHA 1057 km | 965 km

Stage 3 – 7/01/2025 BISHA => AL HENAKIYAH 845 km | 496 km

Stage 4 – 8/01/2025 AL HENAKIYAH => ALULA 588 km | 415 km

Stage 5 – 9/01/2025 ALULA => HAIL 491 km | 428 km

Giorno di riposo – 10/01/2025 HAIL

Stage 6 – 11/01/2025 HAIL => AL DUWADIMI 829 km | 606 km

Stage 7 – 12/01/2025 AL DUWADIMI => AL DUWADIMI 745 km | 481 km

Stage 8 -13/01/2025 AL DUWADIMI => RIYADH 733 km | 487 km

Stage 9 – 14/01/2025 RIYADH => HARADH 589 km | 357 km

Stage 10 – 15/01/2025 HARADH => SHUBAYTAH 638 km | 119 km

Stage 11 – 16/01/2025 SHUBAYTAH => SHUBAYTAH 506 km | 280 km

Stage 12 – 17/01/2025 SHUBAYTAH => SHUBAYTAH 205 km | 134 km

Le categorie

Moto

Auto

Challenger (T3)

SSV (T4)

Camion

Dove vedere la Dakar 2025

La Dakar 2025 potrà essere seguita gratuitamente sui canali Youtube e Facebook dell’evento, con la cronaca in lingua inglese. Sarà possibile seguire il rally anche in italiano sul canale di Eurosport 2, ma non manca il live streaming. Le piattaforme di Sky Go e di NOW metteranno a disposizione il live (sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Eurosport), mentre la sera, alle 21:00, Discovery+ manderà in onda gli highlights di ogni giornata, insieme alle interviste dei protagonisti.