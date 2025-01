Il centrocampista nerazzurro può tornare nella Capitale e non è da escludere un’operazione che contempli anche il capitano giallorosso

Stavolta sarà vero? Perché la Roma e Davide Frattesi sono state sul punto di riabbracciarsi già un paio di volte e che se ne torni a parlare in questi giorni solleva il dubbio se non sia una delle storie di mercato che funzionano e ritornano per accendere le prime giornate di questo gennaio o se non si tratti invece della volta buona.

Due anni fa, quando in virtù degli accordi scritti con la cessione al Sassuolo c’era quel 30 per cento sulla rivendita che sarebbe diventato uno sconto importante sul suo cartellino, la Roma è stata giorni a valutare la tentazione di riportarlo alla base. Alla fine niente. E se ne riparlò, in maniera meno pressante, anche alla fine della prima stagione della mezzala all’Inter. Quella sembrava effettivamente più una risacca dell’onda sollevata dalla stagione precedente che una vera e propria possibilità.

Fatto sta che di Frattesi e del suo ritorno alla Roma si torna a parlare in queste ore e la possibilità sembra più concreta. L’ex Sassuolo ha giocato solo 5 partite da titolare finora, alla Roma un centrocampista con i suoi strappi sarebbe davvero molto utile da affiancare a Pisilli e Koné, per costruire una mediana che guardi al futuro. E in più c’è la prospettiva del Mondiale 2026 che per Frattesi rappresenta un’occasione molto ghiotta da giocarsi. Stiamo parlando di un figlio di Roma, nato nella borgata Fidene come l’amico Scamacca con cui è cresciuto, dividendo le esperienze fatte anche in tempi e situazioni diverse, tra il vivaio della Lazio e quello della Roma.

Frattesi-Roma, scambio con Pellegrini possibile

Sarebbe clamoroso il ricorso storico che vorrebbe ancora una volta Frattesi incrociarsi con Lorenzo Pellegrini. Perché? Perché nel 2017, quando con il compagno di squadra Marchizza lasciò la Roma per Sassuolo, l’attuale capitano della Roma era appena tornato alla base lasciando l’Emilia.

Quelle operazioni che si fanno, staccate dall’affare madre, ma che in qualche modo lo completano e fanno quadrare i conti. E stavolta c’è chi ipotizza uno scambio del tutto plausibile, ovvero il coinvolgimento dello stesso Pellegrini che potrebbe passare all’Inter di Simone Inzaghi. Pensando anche ai numeri oltre che agli aspetti tecnico-tattici, l’operazione avrebbe assolutamente un senso.

C’è un’altra storia che accumunerebbe Frattesi ad uno dei compagni di squadra che ritroverebbe alla Roma ed è il numero di maglia, la 16, scelta per Daniele De Rossi esattamente come Leandro Paredes. Ecco, se stavolta il ritorno di concretizzasse davvero, Davide saprebbe di trovare quel numero di maglia stampato sul cuore occupato dal compagno argentino.