Con i tre recuperi della diciannovesima giornata causa Supercoppa italiana, rimangono solamente due le partite da recuperare: Fiorentina-Inter e Bologna-Milan. Il match del Franchi, iniziato lo scorso uno dicembre, è stato sospeso al sedicesimo minuto per il malore capitato ad Edoardo Bove e dovrà riprendere per gli ultimi 74 minuti più recupero. Il match, invece, del Dall’Ara si dovrà giocare per intero ed era stato rinviato lo scorso ottobre per l’emergenza meteo capitata a Bologna che ha lasciato però strascichi e polemiche con il Milan che ha fatto ricorso al Tar. Ma quando si recupereranno queste due partite? Andiamo a vedere tutte le ipotesi e gli incastri disponibili.

LE DATE DI FEBBRAIO

Il mese di febbraio ha quattro settimane, e sin qui ci siamo tutti: due verranno impegnate (la prima e l’ultima) per la disputa dei quarti di finale della Coppa Italia. Il programma è il seguente con Atalanta-Bologna martedì 4, Milan-Roma mercoledì 5, Inter-Lazio e Juventus-Empoli si disputeranno martedì 25 e mercoledì 26 e la Lega deciderà il giorno esatto dopo la fine della fase campionato di Champions League ed Europa League. Le altre due settimane di febbraio, quelle centrali, verranno utilizzate dalla Uefa per la disputa dei playoff di Champions League, Europa League e Conference League.

FIORENTINA-INTER: ECCO GLI INCASTRI

Il proseguo del match dell’Artemio Franchi si disputerà o la prima o la seconda settimana di febbraio. Quindi, presumibilmente, o mercoledì 5 o mercoledì 12. E il tutto è vincolato al cammino europeo dell’Inter: se la squadra di Simone Inzaghi dovesse centrare gli ottavi di finale della Champions League diretti allora la partita si potrebbe recuperare anche la seconda settimana di febbraio (quella dei playoff di Champions per intenderci). Nel caso in cui invece Lautaro Martinez e compagni dovessero non riuscire a conseguire, contro Sparta Praga e Monaco, i punti necessari per la top 8 della maxi classifica di Champions, allora Fiorentina-Inter verrà recuperata obbligatoriamente la prima settimana di febbraio. Peraltro, nota curiosa, il 9 febbraio è prevista Inter-Fiorentina, partita di ritorno. Il match di andata e ritorno quindi potrebbe giocarsi nel giro di tre-quattro giorni.

BOLOGNA-MILAN: ECCO GLI INCASTRI

Per quel che concerne il match tra Bologna e Milan, il ragionamento è praticamente simile a quello precedente per Fiorentina-Inter. Le due squadre, nel corso della prima settimana di febbraio, saranno impegnate nei rispettivi quarti di finale di Coppa Italia contro Atalanta e Roma. Quindi rimangono tre settimane per recuperare la partita: qualora il Milan, o clamorosamente il Bologna, dovesse giocare il playoff di Champions League la partita di campionato si recupererà sicuramente l’ultima settimana di febbraio (intorno al 26). Se invece i rossoneri si qualificassero direttamente per gli ottavi di finale e, in contemporanea, il Bologna venisse eliminato dalla Champions, la partita avrebbe tre date a disposizione: la seconda, la terza e la quarta settimana di febbraio. La Lega deciderà più avanti, in base anche a come andranno le ultime due giornate di Champions League. Ma i due recuperi, sicuramente, si giocheranno a febbraio.