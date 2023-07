Automobilismo, Valentino Rossi ottavo a Misano nel GT World Challenge Europe

Sul Misano World Circuit è sempre Valentino Rossi il protagonista. Nel weekend del Fanatec GT World tanti applausi per il Dottore, in pista al volante della BMW #46 nonostante l’ottavo posto in gara-1 insieme al belga Maxime Martin. Vince la Mercedes AMG GT3 #88 dell’Akkodis ASP Team di Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy, scattata in pole position, secondo posto per la Ferrari 296 GT3 #14 dell’Emil Frey Racing con Giacomo Altoè e Konsta Lappalainen, terza la BMW #32 del team WRT, con al volante Charles Weerts e Laurent Vanthoor.