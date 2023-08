Oggi in tv Diamond League Zurigo 2023 atletica: programma, italiani in gara, orari e diretta streaming

Tutto pronto per l’undicesima tappa della Wanda Diamond League 2023 di atletica leggera che si svolge a Zurigo (Svizzera). Nell’ambito del meeting Weltklasse Zürich sono previste 15 gare valide per il massimo circuito mondiale. La prima, quella del salto con l’asta femminile indoor, si è svolta nella serata di mercoledì alla Stazione Centrale di Zurigo e ha visto al via anche la neo-primatista italiana Elisa Molinarolo. La manifestazione prosegue oggi, giovedì 31 agosto, con tutte le altre gare nello stadio Letzigrund. In chiave Italia, fari puntati sul fresco campione del mondo dell’alto Gianmarco Tamberi, ma anche le finaliste iridate Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro, il campione europeo under 20 Mattia Furlani nel lungo.

Nelle gare non valide per la Diamond League ci sono anche il primatista italiano Davide Re nei 400 metri (alle ore 19.21) e Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli (ore 19.51). L’evento sarà visibile in diretta tv dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per gli abbonati su Sky Sport Arena (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro dalle 20.10 alle 22.00 su Rai 3 (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari delle gare della Diamond League di Zurigo 2023.

Diamond League Zurigo: programma giovedì 31 agosto

18.22 Salto triplo femminile: DARIYA DERKACH, OTTAVIA CESTONARO

18.48 Salto in alto maschile: GIANMARCO TAMBERI

19.18 Salto con l’asta maschile

20.04 400m ostacoli maschili

20.15 100m femminili

20.23 3000m siepi femminili

20.24 Salto in lungo maschile: MATTIA FURLANI

20.41 1500m maschili

20.42 Lancio del giavellotto maschile

20.53 800m femminili

21.04 200m femminili

21.10 5000m maschili

21.33 100m ostacoli femminili

21.41 200m maschili