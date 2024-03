Mondiali indoor atletica Glasgow 2024: Mattia Furlani è medaglia d’argento nel salto in lungo

Seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali indoor di atletica leggera 2024, in corso di svolgimento a Glasgow. Dopo il bronzo di Fabbri nel peso, uno strepitoso Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo, ottenendo il primo vero risultato di spicco tra i grandi. L’azzurro ha iniziato la sua finale in maniera fantastica, firmando subito un salto da 8.22, tuttavia il greco Tentoglou non è stato da meno ed ha pareggiato la misura. La differenza l’hanno fatta dunque gli altri salti e, nonostante nessuno dei due si sia migliorato, Tentoglou ha avuto 8.19 come secondo miglior salto, mentre Furlani 8.10. Poco male per il giovane talento nostrano, che si gode questo risultato di spicco – migliore di sempre per un italiano, le altre tre medaglie (Evangelisti nel 1987 e nel 1991 e Howe nel 2006) erano tutte di bronzo e si candida ad una stagione da protagonista. Sul gradino più basso del podio, infine, il giamaicano McLeod con 8.21.

Nelle altre gare della mattinata, Lorenzo Simonelli si è qualificato per le semifinali dei 60 ostacoli con il settimo tempo complessivo (7.61). Nella corrispettiva gara femminile, avanti anche Zaynab Dosso, che ha vinto la sua batteria in 7.10 e tornerà protagonista nella sessione serale. Infine, per quanto riguarda ultimi due azzurri in pista alla ricerca della qualificazione per la finale degli 800 metri, sono arrivate notizie agrodolci. Elisa Coiro ha chiuso la sua batteria al quarto posto in 2:00.13, non riuscendo però a staccare il pass per l’atto conclusivo. E’ andata meglio invece a Catalin Tecuceanu, che nonostante il settimo tempo complessivo (1:48.13) ha chiuso al secondo posto la sua semifinale ed ha proseguito il cammino.