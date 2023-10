Mondiali corsa su strada Riga 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per i Mondiali di corsa su strada di Riga 2023: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Grande attesa per la prima edizione della rassegna iridata dedicata alle distanze su strada, ad esclusione della tradizionale maratona inserita nel programma dei Mondiali di atletica. Al via anche 8 azzurri: Sofiia Yaremchuk (al debutto in maglia azzurra), Iliass Aouani, Yohanes Chiappinelli e Pietro Riva nei 21,097 km, Nadia Battocletti e Federica Del Buono nei 5km e nel miglio Mohad Abdikadar e Giovanni Filippi (al debutto in Nazionale assoluta). Si preannuncia spettacolo: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento con la partenza è fissato per le ore 11.50 italiane di domenica 1 ottobre a Riga, in Lettonia. Di seguito il programma dettagliato con gli orari italiani (un’ora in meno rispetto alla Lettonia) e le informazioni per seguire le gare.

ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO ATLETICA 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI

STREAMING E TV – I Mondiali di corsa su strada di Riga 2023 saranno trasmessi in diretta streaming dalle 10.40 su Rai Play e sul sito di World Athletics, mentre Rai Sport + HD offrirà una differita dalle ore 16.30 alle ore 19.30 di domenica 1 ottobre. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi nemmeno un’emozione.

Programma Mondiali corsa su strada Riga 2023

DOMENICA 1 OTTOBRE

10.50 5km femminile

11.15 5km maschile

12.00 Miglio femminile

12.10 Miglio maschile

12.30 Mezza maratona femminile

13.15 Mezza maratona maschile