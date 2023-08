Mondiali atletica Budapest 2023: tutti i risultati di domenica 27 agosto

Tutti i risultati di domenica 27 agosto ai Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Cala il sipario sulla rassegna iridata con la nona ed ultima giornata di gare che promette ancora una volta spettacolo. Si inizia la mattina presto con la maratona maschile, in serata poi spazio alle finali di salto in alto femminile, 5000 metri maschili, giavellotto maschile, 800 e 3000 siepi femminili. A chiudere le staffette 4x400m maschile e femminile, in cui l’Italia proverà a lottare per le posizioni che contano. Di seguito, il programma di giornata con l’esito di tutte le gare ed il piazzamento di azzurre e azzurri (in continuo aggiornamento).

Mondiali Budapest 2023: risultati domenica 27 agosto

Sessione mattutina

7.00 Maratona maschile

Sessione pomeridiana

20.05 Salto in alto femminile – Finale

20.10 5000m maschili – Finale

20.20 Lancio del giavellotto maschile – Finale

20.45 800m femminili – Finale

21.10 3000m siepi femminili – Finale

21.37 Staffetta 4x400m maschile – Finale

21.47 Staffetta 4x400m femminile – Finale