Mondiali Atletica Budapest 2023: Rigali, Jacobs, Patta e Tortu il quartetto per la staffetta. Escluso Ceccarelli e

E’ stata ufficializzata la staffetta 4×100 azzurra che correrà in batteria ai Mondiali di Budapest, in programma alle 19.30. Il primo frazionista sarà Roberto Rigali, Marcell Jacobs in seconda, Lorenzo Patta in terza e Filippo Tortu a chiudere. Del quartetto d’oro di Tokyo assente dunque Faustino Desalu, terzo frazionista. Escluso anche il centometrista Samuele Ceccarelli. Per la 4×100 donne il quartetto azzurro sarà composto nell’ordine da Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese.