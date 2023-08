Pavard vuole l’Inter: il francese non si allena con il Bayern Monaco

Pavard all’Inter sarà la telenovela di mercato che presumibilmente durerà fino alla fine di questa sessione estiva. Tuchel ha ribadito che il difensore dovrà rimanere al Bayern Monaco, ma sia il giocatore che l’Inter sembrano avere altre prospettive di vita.

Infatti, secondo quanto riportato dalla BILD, il terzino francese sarebbe in profonda rotta di collisione con Bayern e con Tuchel, essendo disposto a tutto per arrivare a vestire nerazzurro. Pavard sta facendo di tutto per rompere totalmente con il Bayern Monaco: anche nella sessione di allenamento odierna non ha preso parte per lanciare un segnale a tutto l’ambiente tedesco.