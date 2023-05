Europei Marcia 2023, Palmisano: “Non pensavo di avere nelle gambe il minimo per Budapest”

“In gara sono stata sempre presente mentalmente. A ogni attacco delle avversarie riuscivo a rispondere, a non mollarle. Non pensavo di avere nelle gambe il crono del minimo per Budapest, visto che sono consapevole della condizione che ho in questo momento e so di non aver potuto svolgere tanto lavoro. Ho visto il passaggio a metà gara, non era forte e quindi temevo di non farcela. Negli ultimi tre chilometri la greca Ntrismpioti è andata via, ho provato a riprenderla, ma mi sono detta: va bene così, ci vediamo ai Mondiali”. Si gode il ritorno Antonella Palmisano dopo l’argento agli Europei di marcia nella 20 chilometri a Podebrady in 1h29’19”. L’azzurra trova il minimo per i prossimi Mondiali di agosto a Budapest. “Aver realizzato questo tempo mi dà fiducia in più. E sono contenta perché non ho avuto problemi – spiega -. Ma c’è anche la gioia per l’oro a squadre. Con un pensiero speciale ad Annarita Sidoti, l’indimenticabile campionessa mondiale ed europea, scomparsa proprio il 21 maggio di otto anni fa. La dedica è per lei”, ha aggiunto.