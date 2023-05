Scherma, le azzurre della spada chiudono quarte a Fujairah. Successo della Francia

L’Italia della spada femminile non va oltre un quarto posto nella tappa di Coppa del Mondo 2023 disputata a Fujairah, negli Emirati Arabi. La squadra composta da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola, infatti, dopo aver battuto agli ottavi di finale il Canada per 32-29 e la Svizzera ai quarti per 40-37, si è dovuta arrendere in semifinale alla fortissima Francia con il punteggio di 35-31. Nella successiva finale per il terzo posto l’Italia è stata sconfitta anche dalla Polonia, che si è imposta 38-29 aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Oro per le transalpine, vincitrici dell’atto finale contro la Corea del Sud per 45-29.