Formazioni ufficiali Augsburg-Borussia Dortmund, Bundesliga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Augsburg-Borussia Dortmund, sfida valida per la trentatreesima giornata di Bundesliga 2022/2023. In virtù della sconfitta del Bayern, i gialloneri sono artefici del proprio destino e, in caso di due vittorie nelle prossime gare, si laureeranno campioni di Germania. Decisiva dunque la trasferta sul campo dell’Augsburg, dove conquistare i tre punti è un imperativo. Il fischio d’inizio è fissato alle 17:30 di domenica 21 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI AUGSBURG-BORUSSIA DORTMUND

AUGSBURG: Koubek; Veiga, Uduokhai, Gouweleeuw; Engels, Dorsch, Rexhbecaj, Pedersen; Yeboah, Beljo, Demirovic

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Sule, Hummels, Guerreiro; Can, Brandt; Wolf, Malen, Adeyemi; Haller