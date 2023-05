Marcell Jacobs, il calendario in vista dei Mondiali: dopo Rabat e Firenze (contro Kerley), al via anche a Parigi

Entra nel vivo la marcia d’avvicinamento di Marcell Jacobs ai Mondiali di Budapest, in programma ad agosto. Il campione olimpico dei 100m è stato annunciato al via in un’altra tappa della Wanda Diamond League. L’azzurro infatti sarà a Parigi, il 9 giugno, in gara nei 100 metri dove sfiderà lo statunitense Noah Lyles, due volte campione mondiale dei 200. Tra gli avversari da affrontare nel meeting parigino anche il giamaicano Yohan Blake, il botswano Letsile Tebogo e il keniano Ferdinand Omanyala. Prima dell’appuntamento francese, Jacobs parteciperà ad altre due tappe di Diamond League, a Rabat il 28 maggio e a Firenze il 2 giugno, dove avrà luogo l’attesissimo confronto con Fred Kerley. “Siete pronti a vedere il mio ritorno alle gare sui 100m? Dopo un inverno di preparazione intensa, sono felice di annunciare il mio calendario gare in vista dei Mondiali! Non vedo l’ora di scendere in pista e dare il massimo in ogni gara! So che ci saranno sfide difficili, ma sono pronto ad affrontarle con determinazione e passione per questo sport. Seguite il mio viaggio attraverso le gare e unitevi a me nella ricerca della vittoria!”, ha scritto Jacobs sui social.

Il calendario in vista dei Mondiali

28 maggio: Rabat (MAR) – Meeting international Mohammed VI d’athlétisme

2 giugno: Firenze (ITA) – Golden Gala Pietro Mennea

9 giugno: Parigi (FRA) – Meeting de Paris

24-25 giugno: Slesia (POL) – European Athletics Team Championships