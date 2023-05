Finale Champions, la Uefa chiarisce: “Notizie infondate, si gioca come da programma a Istanbul”

“A seguito di alcune notizie imprecise e infondate dei media”, la Uefa in una nota “vuole chiarire la posizione sulla finale di Champions League del 2023”. Il match, si legge “si svolgerà a Istanbul come da programma, il 10 giugno 2023”. La Uefa aggiunge che “non ha discussioni contrarie con istituzioni politiche, governi o federazioni calcistiche nazionali”. Conferma quindi per l’Ataturk Olympic Stadium, un impianto giovane, costruito per sostenere la candidatura della Turchia alle Olimpiadi del 2008. Aperto nel 2002, è lo stadio di casa della nazionale turca e ha una capienza di oltre 75.000 posti a sedere. Questa è la seconda finale di una competizione UEFA che andrà in scena all’Atatürk. La prima non offre ricordi piacevoli ai tifosi milanisti: nel 2005 il Liverpool ha battuto il Milan ai rigori dopo essere andato all’intervallo sotto per 3-0. Ricordiamo che le due squadre che raggiungeranno la finale in questa edizione riceveranno 20.000 biglietti ciascuna.