Highlights staffetta 4×100 femminile, Italia quarta: Mondiali atletica Budapest 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 9

Il video con gli highlights della finale della staffetta 4×100 femminile dei Mondiali d’atletica 2023 in programma a Budapest, in Ungheria. Niente medaglia per l’Italia, che chiude quarta ma ottiene comunque il miglior piazzamento della storia. Dosso, Kaddari, Bongiorni e Pavesi corrono in 42.49 ma finiscono alle spalle di Stati Uniti, Giamaica e Gran Bretagna. Ecco le immagini salienti della gara.