US Open 2023: Travaglia batte in rimonta Cazaux e si qualifica per il main draw

L’unico tennista azzurro che ha superato le qualificazioni ed è volato nel tabellone principale degli US Open 2023 risponde al nome di Stefano Travaglia. Grazie al successo in rimonta ai danni del francese Cazaux, Steto si è garantito la quinta apparizione in carriera nel main draw a Flushing Meadows ma soprattutto il ritorno nel tabellone principale di uno slam (mancava dagli Australian Open 2022). 6-7 6-4 6-1 il punteggio dell’incontro, portato a casa dall’azzurro dopo ben 3h04′ di gioco, specialmente grazie alla sua maggiore esperienza.