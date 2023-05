Sampdoria: Massimo Ferrero ha venduto il club ad Andrea Radrizzani

Massimo Ferrero ha ceduto la Sampdoriaad Andrea Radrizzani. A dare l’ufficialità è stato lo stesso Ferrero, che in una intervista telefonica a Telenord, ha confermato di aver “venduto la Sampdoria. Basta cercare un capro espiatorio, io sono 18 mesi che non ‘tocco palla’ con la Samp e gli errori non sono stati fatti da me. Io ho fatto il bene della società, ho deciso col cuore e per la gente. Dico solo che un giorno mi rimpiangerete. In bocca al lupo ad Andrea Radrizzani che è un uomo di calcio”.

E ancora: “Posso confermare: la Samp è di Radrizzani e Manfredi. Non è stata una trattativa: ci hanno portato a ragionare col cuore, perché non prendo soldi, non prenderò niente. Non accetterò più insulti: sono felice, l’ho fatto per la gente, per quella parte di tifoseria che non mi insultava. Devono smettere di insultarmi: io non prendo nulla, ho comprato il marchio con 20 milioni di euro. Non prenderò nulla. Sono stanco degli insulti: sono una persona perbene. Ora si chiude un’epoca, siamo tutti contenti. Io non ho commesso errori: sono 18 mesi che non tocco palla, gli altri campionati che ho gestito io sono tutti belli. Un giorno rimpiangerete Ferrero: la storia mi darà ragione”.

Nelle ultime ore infatti, il consiglio di amministrazione avrebbe ricevuto semaforo verde per l’aumento di capitale e l’assenso di Ferrero era determinante in questo senso. C’è da specificare però, come nella giornata di oggi, martedì 30, scadrà il termine per il pagamento degli stipendi degli ultimi tre mesi della rosa di calciatori e staff tecnico. Si proverà il miracolo ma il rischio penalizzazione nel prossimo campionato di B è molto concreto.

Queste invece le parole del presidente Marco Lanna: “Siamo tutti felici, sono state due giornate intense, dobbiamo ringraziare tutte le parti coinvolte che hanno fatto un grandissimo lavoro, ci sono tante altre cose da fare ma non è finita qui e dobbiamo lavorare parecchio. Abbiamo fatto un passo importante ma ce ne sono tanti altri che dobbiamo fare. Sono state giornate dure per tutti ma il primo passo è stato fatto. adesso bisognerà pedalare perché ci sono tante cose da fare in poco tempo”.

In conclusione, il comunicato della società doriana sul suo sito:

“L’U.C. Sampdoria S.p.A. comunica che l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la delega al Consiglio di Amministrazione per l’emissione di un prestito obbligazionario e per un aumento di capitale fino a 40 milioni, funzionale all’esecuzione del piano di ristrutturazione della società.

Si ringraziano tutti i soggetti che hanno reso possibile l’operazione odierna.”