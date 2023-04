Da Goggia a Tortu, premiati gli atleti delle Fiamme Gialle

Le Fiamme Gialle hanno deciso di celebrare i propri atleti olimpionici che hanno fatto fare un bel salto in avanti allo sport, in generale, italiano. Nella bel ed elegante Salone d’Onore della Caserma Gen. B Sante Laria di Roma, tanti sono stati gli atleti premiati con la presenza, inoltre, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del Ministro per lo Sport, Andrea Abodi. Presenti anche il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, del Presidente del Cip, Luca Pancalli, del Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli e del Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Antonio Appella.

Il momento sicuramente più importante è stata la celebrazione con conseguente premiazione degli atleti che nel corso della stagione agonistica 2022 e invernale 2022/2023, hanno conquistato complessivamente 30 medaglie ai Campionati Mondiali, 12 titoli europei e 2 Coppe del Mondo di specialità. Tra questi Sofia Goggia, Dorothea Wierer, Alberto Razzetti, Pietro Sighel e Luigi Samele. Nel corso dell’evento è stato consegnato il riconoscimento della nomina di “Socio Benemerito” dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle al Gen. B. Vincenzo Parrinello, mentre successivamente sono state consegnate anche le promozioni straordinarie per “Meriti Eccezionali” alle già citate Sofia Goggia e Dorothea Wierer, anche la marciatrice Antonella Palmisano e i velocisti della 4×100 Tortu, Desalu e Patta.

Queste le parole di Malagò: “Non sarà facile aggiungere altre medaglie. Ma ci si è messi nella condizione di farlo con le nuove entrate e magari con nuovi sport che apparentemente non hanno grande tradizione“. Un intervento anche da parte del Ministro dell’Economia, Giorgetti: “Avete dimostrato che con dedizione e tenacia che i sogni si possono trasformare in realtà. Sono sempre stato molto vicino al mondo dello sport perché i valori che lo ispirano e che esso promuove sono i valori che devono essere quelli fondanti della nostra società“.