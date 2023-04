ATP Marrakech 2023, primo successo stagionale nel circuito maggiore per Passaro: Karatsev ko

Bravissimo Francesco Passaro, che conquista il suo primo successo stagionale in un torneo del circuito maggiore: il perugino sconfigge Aslan Karastev con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 dopo 2 ore e 23 minuti, qualificandosi per il secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech. Buona prestazione da parte dell’italiano, che ha sfruttato il difficile stato psicofisico di un Karatsev lontanissimo dai fasti raggiunti nel 2021 e ha messo il russo alle strette in diverse circostanze e lo ha sconfitto in tre set, ottenendo una vittoria importante per iniziare al meglio questo swing primaverile sulla terra battuta. Il suo prossimo avversario sarà uno tra Alexandre Muller e Richard Gasquet, testa di serie numero 6.

Ottovolante di emozioni nel primo set, in cui il russo, che aveva raggiunto la posizione numero 14 del ranking prima della caduta libera tanto che adesso è Passaro a essere più avanti in classifica, vince il sorteggio e decide di servire per primo. Karatsev parte costretto ai vantaggi, ma non concede palla break e si salva, Passaro invece tiene la battuta a zero, poi però subisce break nel quarto game, in cui annulla due palle break e capitola alla terza ai vantaggi. Le cose si mettono di nuovo malissimo nel sesto gioco, in cui si parte da 0-30, ma stavolta l’italiano rinvigorisce al servizio e tiene la battuta, poi cambia il vento e i rapporti di forza si invertono: il russo ottiene pochissimo con la prima, Passaro trova il controbreak e sistema il punteggio, quindi breakka addirittura l’avversario nel turno successivo in risposta e nel decimo game va a servire per il set. Purtroppo, però, finisce sotto 0-40 e nonostante una grande reazione, perde il servizio ai vantaggi alla quarta palla break e torna sul risultato di parità. Nel game successivo Passaro centra un nuovo break, che questa volta si rivela decisivo per la vittoria del set per 7-5.

Nel secondo parziale i due contendenti hanno un approccio abbastanza prudente e tengono agevolmente i rispettivi turni di battuta, ma nel terzo game il perugino si ritaglia due palle break e, alla seconda chance, passa in vantaggio. La replica di Karatsev, però, non tarda ad arrivare infatti nel gioco seguente si riscatta subito piazzando il contro-break. Il russo alza il livello e cambia decisamente marcia, conquistando altre due palle break che gli consentono di prendere il controllo della sfida. A questo punto il semifinalista dell’Australian Open 2021 viaggia spedito verso la vittoria del set e, nonostante i tentativi di rimonta di Passaro, si impone mediante lo score di 6-3. Si va, dunque, al terzo decisivo set, parziale deciso da un inizio bruciante da parte del nostro portacolori: Passaro vince 12 dei primi 16 punti e si invola sul 3-0, conquistando un break che è stato bravissimo a portare con sé fino alla linea del traguardo, tagliata dopo 2 ore e 23 minuti grazie ad un soffertissimo, ma dolce 7-5 3-6 6-3.