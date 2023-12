Europei cross Bruxelles 2023 in tv: data, orario e diretta streaming

Inizia il conto alla rovescia per la Europei cross di Bruxelles 2023 di atletica: ecco le informazioni per seguire l’evento. Grande attesa per la rassegna continentale che si svolgerà sul tracciato disegnato nel parco di Laeken. L’Italia si presenta al via con 42 atleti, fra cui spiccano i nomi di Yeman Crippa, campione d’Europa dei 10000 metri, e Nadia Battocletti, all’esordio tra le grandi dopo i quattro successi consecutivi nelle categorie giovanili. Si preannuncia grande spettacolo: chi trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 12.25 di domenica 10 dicembre. Di seguito, il programma orario dettagliato e tutte le informazioni per seguire la manifestazione.

STREAMING E TV – Gli Europei cross 2023 sono visibili in diretta streaming su Allathletics.tv, mentre una sintesi dell’evento sarà trasmessa in differita tv su Rai Sport + HD alle ore 19.15 di domenica 10 dicembre. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi alcuna emozione.

Programma orario Europei cross Bruxelles 2023

SABATO 9 DICEMBRE

12.25 U20 donne (5 km)

12.50 U20 uomini (5 km)

13.10 Staffetta mista (4×1,5 km)

13.35 U23 donne (7 km)

14.05 U23 uomini (7 km)

14.35 Assoluto donne (9 km)

15.15 Assoluto uomini (9 km)