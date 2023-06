Coro anti Juve, la Nazionale di atletica canta e salta. Tortu: “L’ho cantato anche io che sono ‘gobbissimo'” (VIDEO)

“Il coro anti-Juve? L’ho sentito e l’ho cantato anche io anche se sono gobbissimo”. Lo ha detto l’olimpionico della 4×100 Filippo Tortu che scherza sulla gaffe che ha avuto luogo allo stadio di Chorzow durante la festa per la vittoria dell’Italia all’Europeo a squadre di atletica. Dall’altoparlante sono partite le popolari note di ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri, ma la versione era quella di un coro da stadio. “Non mi sembrava nemmeno una polemica da fare. Eravamo lì con un amico interista, un romanista e uno napoletano, ci siamo abbracciati e abbiamo cantato anche quello. Non è colpa nostra e loro non sapevano nemmeno che fosse così. Ci abbiamo riso sopra, io vivo tutto l’anno lo sfottò, fa parte del calcio”, sdrammatizza Tortu in aeroporto a Cracovia prima di imbarcarsi. Tifoso bianconero doc, Tortu si sofferma anche sul momento della squadra: “Io sono molto ‘da campo’, mi piace vederla giocare, a me piace a prescindere e spero che Allegri rimanga. Vediamo questo trambusto che c’è stato, secondo me tutto si metterà a posto bene per l’anno prossimo”. Intanto, spunta il video dell’episodio. Si vedono alcuni azzurri cantare e saltare sulle note della canzone. Alla fine però ci ha pensato un tifoso bianconero come Tortu a sdrammatizzare sull’accaduto.

VIDEO