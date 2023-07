Campionati italiani assoluti atletica Molfetta 2023, marcia oggi in tv: programma, canale, orario e streaming

Tutto pronto per la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta 2023 di atletica leggera: ecco le informazioni per seguire tutte le gare di venerdì 28 luglio. Prima giornata dedicata alle 10 km maschile e femminile, che si svolgeranno sul circuito cittadino di un chilometro della località pugliese valide anche per il Trofeo Anna Rita Sidoti, in ricordo della compianta marciatrice siciliana. Al via in entrambe le gare i campioni italiani di Rieti 2022: Valentina Trapletti ed il padrone di casa Francesco Fortunato, cresciuto ad una trentina di chilometri da Molfetta. L’appuntamento è per le ore 18.00 di venerdì 28 luglio con la partenza della 10 km femminile e alle ore 19.00 per la partenza della 10 km maschile di marcia degli Assoluti di Molfetta 2023.

STREAMING E TV – Le gare di giornata saranno visibili in diretta tv a partire dalle ore 19.30 in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari delle gare di marcia di venerdì 28 luglio dei Campionati Italiani Assoluti di Molfetta 2023.

VENERDI’ 28 LUGLIO 2023

18.00 Marcia su strada 10 km femminile

19.00 Marcia su strada 10 km maschile