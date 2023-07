Ufc 291, Dustin Poirier vs. Justin Gaethje 2 in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 53

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio, a partire dalle 04:30, avrà luogo uno degli eventi più attesi dell’anno per gli appassionati di UFC con Dustin Poirier e Justin Gaethje che condivideranno lo stesso ottagono nel main event di UFC 291. Si parte come detto alle 04:30, ma per l’incontro principale della serata bisognerà aspettare almeno le 06:30. Si parte subito forte con la sfida tra Michael Chiesa e Kevin Holland, due fighter che sono sinonimo di spettacolo. A seguire, forse l’ultimo match della carriera di Tony Ferguson che dovrà vedersela contro Bobby Green. Nei pesi welter occhi puntati su Stephen Thompson e Michel Pereira. Il co-main event regalerà poi grandi emozioni: Alex Pereira, dopo la sconfitta con Adesanya, sale nei massimi leggeri e sfida subito uno dei padroni della categoria: Jan Blachowicz, che superò ‘Izzy’ e che ora proverà a fare lo stesso con il rivale di sempre dell’atleta nigeriano. Infine, il main event con la sfida tra due dei fighter più amati della divisione più famosa della Ufc: i pesi leggeri. Dustin Poirier e Justin Gaethje, uno contro l’altro per la seconda volta. La prima sorrise nel 2018 proprio a Poirier. L’evento UFC 291 potrà essere seguito in diretta esclusiva su Dazn, o in alternativa in ppv sulla piattaforma Ufc Fight Pass.

Programma Ufc 291

A seguire, Tony Ferguson vs. Bobby Green (pesi leggeri)

A seguire, Stephen Thompson vs. Michel Pereira (pesi welter)

A seguire, Jan Blachowicz vs. Alex Pereira (pesi massimi leggeri)

Intorno alle 06:30, Dustin Poirier vs. Justin Gaethje