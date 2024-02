Calendario Diamond League 2024 atletica: programma e diretta tv

Il calendario completo della Wanda Diamond League 2024 di atletica leggera: ecco, di seguito, le informazioni per seguire tutte le tappe. Il più importante circuito mondiale si aprirà a Xiamen, in Cina, il 20 aprile, mentre le Finali si svolgeranno nel fine settimana del 13 e 14 settembre a Bruxelles, in Belgio. In totale saranno quindici tappe, tutte da vivere, in cui i migliori atleti del mondo daranno spettacolo sfidandosi per i prestigiosi titoli. La Diamond League farà tappa anche in Italia, il 30 agosto, nel consueto appuntamento del Golden Gala “Pietro Mennea”, intitolato all’indimenticabile “Freccia del Sud” che tante pagine di storia ha scritto. Di seguito, il programma completo con le tappe della Diamond League 2024 e tutte le informazioni per seguire le gare.

Calendario Diamond League 2024

20 aprile: Xiamen (Cina)

27 aprile: Shanghai/Suzhou (Cina)

10 maggio: Doha (Qatar)

19 maggio: Rabat/Marrakech (Marocco)

25 maggio: Eugene (Usa)

30 maggio: Oslo (Norvegia)

2 giugno: Stoccolma (Svezia)

7 luglio: Parigi (Francia)

12 luglio: Monaco (Monaco)

20 luglio: Londra (Gran Bretagna)

22 agosto: Losanna (Svizzera)

25 agosto: Silesia (Polonia)

30 agosto: Roma (Italia)

5 settembre: Zurigo (Svizzera)

13-14 settembre: Bruxelles (Belgio) – Finali