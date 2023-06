Milan, il CEO del Villarreal su Chukwueze: “Con un’offerta vantaggiosa tratteremo”

Il mercato del Milan ancora non è decollato, con i dirigenti rossoneri che aspettano situazioni vantaggiose per affondare il colpo. Per l’esterno destro il principale obiettivo del Diavolo sarebbe Samuel Chukwueze del Villarreal. Un’apertura, se così si può definire per l’eventuale arrivo dell’esterno, è stata una dichiarazione del CEO del Villarreal.

Roig Negueroles, CEO del Villarreal, ha parlato così ai microfoni di AS di Chukwueze: “Samu è un ragazzo straordinario che è con noi da tanti anni. È vero che sarebbe entusiasta di giocare per un grande club in Europa o in Premier League, e abbiamo sempre lavorato fianco a fianco per migliorarlo, e se si presentasse questa opzione, ci sederemmo e negozieremmo. Bisognerà vedere se arriva qualche offerta vantaggiosa per le tre parti. In questo caso non è ancora arrivata alcuna offerta e ha un anno in più di contratto. Ciò su cui siamo chiari è che se qualcosa di molto buono non arriva, continuerà con noi. Può ancora restare un anno? Un anno è molto lungo in questa vita, sembra che non sia niente, ma è molto lungo. Come ho detto, se non arriva nulla che ci sembri buono, non verrà venduto. Non ci interessa se manca un anno alla scadenza. Non ci sentiamo affatto minacciati, né dal giocatore, né da nessuno, tanto meno da Samu e dal suo entourage. Non ci condiziona che gli resti un anno di contratto“.