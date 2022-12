Atletica: terza vittoria per Meucci nella We Run Rome, Yaremchuk trionfa nel femminile

Terza vittoria per Daniele Meucci nella Mooney We Run Rome, la 10 chilometri della Capitale tornata quest’anno ad animare il pomeriggio del 31 dicembre. Finisce con un successo la stagione del portacolori dell’Esercito, campione europeo di maratona nel 2014, che si è piazzato ottavo in novembre alla classica di New York dopo il tredicesimo posto nella rassegna continentale di Monaco di Baviera. Meucci, che aveva già trionfato nelle strade di Roma nel 2012 e nel 2018, chiude in 29:29 davanti al moldavo Maxim Raileanu (29:47). Terzo gradino del podio per grossetano Stefano La Rosa (Carabinieri, 29:52) che la meglio su Jacopo De Marchi (Esercito, 29:55 il crono del triestino), poi quinto l’oro europeo della staffetta di cross Yassin Bouih (Fiamme Gialle, 29:56) seguito da Luca Ursano (Atl.Vomano, 29:59).

Nella gara femminile domina Sofia Yaremchuk, campionessa italiana in carica sulla distanza oltre che della mezza maratona. La 28enne dell’Esercito, scesa a 2h25:36 in ottobre alla maratona di Francoforte, chiude con il tempo finale di 33:37. Alle sue spalle in 35:41 è seconda la siciliana Alessia Tuccitto (Gs Lammari) che precede Ilaria Sabbatini (Atl. Avis Macerata, 35:49) e Giulia Aprile (Esercito, 35:57). Come da programma la corsa organizzata da Atleticom ha attraversato i luoghi più ricchi di storia e di fascino di Roma, dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali, il Colosseo, con l’arrivo ancora alle Terme di Caracalla.