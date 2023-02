Playoff Coppa Davis 2023 in tv: calendario, date, programma, orari e copertura streaming

Il programma, le date e la copertura tv del turno di playoff della Coppa Davis 2023. Dodici sfide dalle quali usciranno le squadre che si aggiungeranno per la fase finale alle due finaliste dello scorso anno (Canada e Australia) e alle due wild card, andate all’Italia e alla Spagna. Ricordiamo che questo turno preliminare si svolge seguendo quelle che erano un po’ le vecchie regola della manifestazione, con quattro singolari ed un doppio a decidere ogni sfida.

PLAYOFF COPPA DAVIS 2023 IN TV – Tutte le partite di questo fine settimana dedicato a questa competizione a squadre saranno trasmesse sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). Sky Sport Tennis (anche visibile tramite Sky Go e Now Tv in streaming) trasmetterà nelle giornate di venerdì e sabato la sfida tra Germania e Svizzera (la cui prima giornata andrà anche su Rai Sport+), e in quelle di sabato e domenica nanche Croazia-Austria. L’emittente SuperTennis manderà in differita una selezione di incontri delle due giornate di gare.

IL PROGRAMMA DEI PLAYOFF DI COPPA DAVIS 2023

Venerdì 3 e Sabato 4 febbraio (orari italiani)

Colombia – Gran Bretagna (Day-1 dalle 21:00; Day-2 dalle 18:00) – Diretta SuperTennix

Germania – Svizzera (Day-1 dalle 17:00; Day-2 dalle 13:00) – Diretta Sky Sport Tennis, SuperTennix

Norvegia – Serbia (Day-1 dalle 18:00; Day-2 dalle 14:00) – Diretta SuperTennix

Svezia – Bosnia & Herzegovina (Day-1 dalle 17:00; Day-2 dalle 13:00) – Diretta SuperTennix

Ungheria – Francia (Day-1 dalle 13:00; Day-2 dalle 12:00) – Diretta SuperTennix

Uzbekistan – Stati Uniti (Day-1 dalle 09:00; Day-2 dalle 08:00) – Diretta SuperTennix

Sabato 4 e domenica 5 febbraio (orari italiani)

Cile – Kazakhstan (Day-1 dalle 16:00; Day-2 dalle 15:00) – Diretta SuperTennix

Corea del Sud – Belgio (Day-1 dalle 03:00; Day-2 dalle 03:00) – Diretta SuperTennix

Croazia – Austria (Day-1 dalle 14:00; Day-2 dalle 13:00) – Diretta Sky Sport Tennis, SuperTennix

Olanda – Slovacchia (Day-1 dalle 14:00; Day-2 dalle 13:00) – Diretta SuperTennix

Finlandia – Argentina (Day-1 dalle 16:00; Day-2 dalle 12:00) – Diretta SuperTennix

Portogallo – Repubblica Ceca (Day-1 dalle 16:00; Day-2 dalle 16:00) – Diretta SuperTennix