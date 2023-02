Bundesliga 2022/2023, cinquine di Dortmund e Bochum. L’Union Berlino vola in vetta

Il Borussia Dortmund spazza via il Friburgo mediante un netto 5-1 nel match valevole per la diciannovesima giornata di Bundesliga 2022/2023 grazie alle reti realizzate da Schlotterbeck, Adeyemi, Haller, Brandt e Reyna; inutile il gol messo a referto da Holer. In virtù di questo risultato i gialloneri salgono al terzo posto in classifica con 37 punti, mentre i bianconeri restano sesti a quota 34. Segna cinque gol anche il Bochum, che travolge 5-2 l’Hoffenheim: a segno Hofmann, Forster, Asano, Masovic e Broschinski, mentre per gli ospiti Dabbur e Baumgartner. Tutto facile anche per l’Eintracht Francoforte, che si sbarazza dell’Hertha Berlino con un secco 3-0 targato Kolo Muani, autore di una doppietta, e Buta.

L’Union Berlino balza momentaneamente al comando davanti al Bayern Monaco grazie alla vittoria per 2-1 nei confronti del Mainz: Behrens e Siebatcheu cancellano il temporaneo pareggio di Ingvartsen. Termina a reti bianche il confronto tra Colonia e Lipsia, con quest’ultimo che è costretto ad interrompere la propria rincorsa alla vetta della classifica.

I RISULTATI DEL POMERIGGIO

Bochum-Hoffenheim 5-2

Colonia-Lipsia 0-0

Borussia Dortmund-Friburgo 5-1

Eintracht Francoforte-Hertha Berlino 3-0

Union Berlino-Mainz 2-1