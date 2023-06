Atletica, nuovo record italiano U20 nel lungo per Furlani: con 8.24 metri supera Howe

E’ un grande Mattia Furlani quello che ha gareggiato a Hengelo, in Olanda, nel meeting Gold del Continental Tour. Il diciottenne delle Fiamme Oro, infatti, firma il nuovo record italiano junior nel lungo realizzando un 8.24 metri, che va a battere il precedente primato di Andrew Howe. Furlani centra la misura al suo primo salto, nonostante un vento contrario di -0.7, e di fatto conferma le meravigliose impressioni di Savona, dove fece registrare un 8,44 ventoso. Grazie all’8,24 odierno sfiora lo standard per qualificarsi direttamente ai Mondiali di Budapest in programma ad agosto (fissato a 8,25) e diventa il quarto italiano della storia dopo Howe (8,47), Giovanni Evangelisti (8,43) e Simone Bianchi (8,25). Furlani, inoltre, diventa anche il quarto europeo U20 di tutti i tempi dopo l’8,35 del russo Sergey Morgunov, l’8,30 del greco Miltiadis Tentoglou e l’8,27 dello spagnolo Eusebio Caceres, al pari dell’8,24 del russo Vladimir Ochka.