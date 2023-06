Stankovic: “Nella prossima stagione non sarò più l’allenatore della Sampdoria”

Dejan Stankovic saluta la Sampdoria. Nell’ultima stagione al Maradona, il tecnico serbo ha dichiarato di non essere più in grado di guidare la Doria nella prossima stagione. Dopo 8 mesi di panchina a Genova, Stankovic a DAZN ha dichiarato di dire addio dopo la partita contro il Napoli.

Le parole di Stankovic: “Questa sarà l’ultima panchina, nella prossima stagione non ci sarò. Questa è stata una stagione molto dura da affrontare da ogni punto di vista. Da una parte c’è la decisione della società, che ho saputo parlando con Marco Lanna: si trattava di provare a salvare la Sampdoria provando a non andare in B, oppure di salvare la società; è stata una scelta giusta, quella di salvare la Samp, e ho imparato dai tifosi come si ama un club, come si difende un club, voglio ringraziarli tutti, per esserci stati vicini. Non dimenticherò mai questi 8 mesi. I tifosi erano l’unico raggio di sole in un tunnel senza fine. Dal punto di vista professionale… la situazione della società è peggiorata molto dal mio arrivo. A dicembre era già difficile, con la chiusura del mercato era difficilissimo. Lì sono rimasto deluso professionalmente, perché quando si va in una missione suicida bisogna essere d’accordo”.