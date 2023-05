Atletica: morta ex mezzofondista Flavia Ferrari mentre faceva jogging, aveva 24 anni

Lutto nel mondo dell’atletica italiana per la morte di Flavia Ferrari, ex mezzofondista di appena 24 anni che è deceduta improvvisamente a Roma mentre faceva jogging. Ritiratasi poco prima dello scoppio della pandemia di Covid per curare alcuni seri problemi di salute, l’ex azzurra Fidal classe 1999 è scomparsa quest’oggi a causa di un probabile malore mentre correva per allenarsi. Proprio poche ore fa la laziale aveva festeggiato sui social le sue dimissioni da una struttura sanitaria, mostrando gioia per aver superato un momento difficile a livello di salute. Oltre ad aver vestito la maglia della Nazionale azzurra di atletica nelle specialità di 800 e 1500 metri, Ferrari si era anche laureata nel 2021 in scienza biologiche.