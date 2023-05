Boston Celtics, Gallinari: “Avrei voluto giocare, ora testa e gambe per preparare la prossima stagione”

Danilo Gallinari ci ha sperato fino all’ultimo, ma purtroppo non ha potuto esordire con la canotta dei Boston Celtics. L’infortunio rimediato con la Nazionale azzurra l’ha infatti tenuto fuori per tutta la stagione e rischiare non avrebbe avuto senso, pur essendo le fasi finali dei playoff. Il cestista azzurro ha fatto un bilancio di quest’annata con un post su Instagram, scrivendo: “La mia 15esima stagione in Nba è finita. Mi sarebbe piaciuto giocare, mi sarebbe piaciuto debuttare con questa maglia davanti a questi incredibili tifosi. Avrei voluto aiutare i miei compagni e vedere la squadra in campo fino alla fine. Ci vorrà un po’ per accettare questa sconfitta. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo e abbiamo dato tutto come gruppo. Da domani testa e gambe lavoreranno per preparare la prossima stagione. Sarà la stagione numero 16 in una lega che sempre sa come darmi emozioni alle quali non mi abituerò mai“.