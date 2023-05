Liga, Espanyol pronto a portare in tribunale gli errori arbitrali: avrebbero causato la retrocessione

Retrocesso in Segunda Division con una giornata d’anticipo, l’Espanyol sembra intenzionato a procedere per vie legali per denunciare una serie di errori arbitrali. Oltre ai ricorsi presentati per il 3-3 contro l’Atletico Madrid, viziato da un gol fantasma, e il 2-2 contro il Valencia, il club catalano è pronto a fare il passo successivo. Al termine della Liga, dunque tra pochi giorni, si rivolgerà infatti alla giustizia ordinaria per via dei tanti errori commessi dagli arbitri che avrebbero causato la retrocessione, arrecando contestualmente un danno patrimoniale. A riportarlo è As.