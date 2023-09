Atletica, Mondiali corsa su strada: otto gli Azzurri in gara

Prima edizione dei Mondiali di corsa su strada, inizierà domenica primo ottobre a Riga, in Lettonia, saranno otto gli azzurri in gara nelle tre specialità inserite nel programma della rassegna iridata del running: il miglio, i 5 km e la mezza maratona. Sui 21,097 km si assisterà al debutto con la maglia azzurra di Sofiia Yaremchuk, mentre al maschile saranno impegnati Iliass Aouani, Yohanes Chiappinelli e Pietro Riva. Nei 5 km sono attese Nadia Battocletti e Federica Del Buono, nel miglio Mohad Abdikadar e Giovanni Filippi. Nella sfida femminile del miglio è annunciata la presenza della dominatrice della stagione, la keniana Faith Kipyegon, al maschile, in una gara che a livello internazionale appare meno qualificata di quella strepitosa al femminile, cercano di mettersi in luce due azzurri specialisti dei 1500 metri che in questa stagione hanno trovato significativi miglioramenti: Mohad Abdikadar e Giovanni Filippi.

Per l’oro, tra i favoriti Sam Prakel (Usa) che ha corso in 4:01.21 ai campionati statunitensi. Nadia Battocletti vuole continuare il suo brillante periodo post-Budapest, già segnato dal personale nei 1500 metri a Padova (4:03.34) e dal record italiano dei 10 km su strada a Pescara (31:36). L’Italia schiera anche la campionessa europea della staffetta di cross Federica Del Buono.

Sofiia Yaremchuk che attende da anni questa possibilità, avrà finalmente l’occasione di rappresentare l’Italia nel contesto internazionale e lo farà nella mezza maratona. Anche tra gli uomini è annunciato il campione del mondo in carica, l’ugandese Jacob Kiplimo. Qui la rappresentanza azzurra è ampia, con tre presenze, una delle quali in arrivo dai Mondiali di Budapest: Yohanes Chiappinelli è stato undicesimo e per lunghissimi tratti ha lottato per un piazzamento tra gli otto. Al via il primatista italiano di maratona Iliass Aouani e Pietro Riva che nella mezza si è spinto fino a 1h00:30 a Valencia nell’ottobre scorso.