Dazn, nuova offerta per il pacchetto Start: inclusa la Serie A fino al 31 ottobre

Nuova offerta da parte di Dazn per chi si abbona al pacchetto Dazn Start, il piano che con 9.99 euro al mese offre il basket, la boxe, l’NFL, l’UFC e gli altri sport di combattimento, dunque non il calcio. Eccezionalmente, però, dal 26 settembre al 31 ottobre sarà inclusa la Serie A, con tutti e dieci i match a giornata. Dunque con dieci euro al mese, per tutto ottobre, sarà possibile seguire anche gli incontri del massimo campionato, con tanti big match in programma tra cui Inter-Roma e Milan-Juventus.

Come riporta il sito di Dazn, “con il contratto annuale scontato, con permanenza minima di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da 9,99€ al mese. Potrai annullare il rinnovo automatico direttamente dall’area “Il mio account”. Disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito debito o paypal, non tramite gli store digitali di apple o google. Se invece vuoi mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo mensile è di 13,99 € al mese. Col piano DAZN START puoi registrare fino a quattro dispositivi. Puoi guardare contemporaneamente DAZN su due di questi dispositivi, se entrambi connessi alla stessa rete internet della tua abitazione. Questo significa ad esempio che puoi guardare DAZN contemporaneamente sulla tua Smart TV e sul tuo telefono cellulare, ma entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete internet della tua abitazione”.