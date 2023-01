Atletica, meeting Karlsruhe 2023: Federico Riva impressiona nei 1500, bene anche Meslek sui 3000

Grande prestazione di Federico Riva a Karlsruhe, sede del meeting indoor valevole come tappa Gold del World Athletics Indoor Tour. In Germania il 22enne delle Fiamme Gialle ha chiuso al terzo posto i 1500 metri con il tempo di 3:37.36. Un crono che è a soli sette centesimi dal record italiano della specialità, firmato da Ossama Meslek lo scorso anno. Riva diventa così il terzo italiano di sempre, alle spalle anche di Arese che ancora nel 2022 corse in 3:37.31. A impressionare è soprattutto il miglioramento del giovane romano, che ha abbattuto il proprio primato personale di oltre tre secondi andando a migliorare anche i propri limiti all’aperto. Un segnale a dir poco incoraggiante in vista del proseguo della stagione.

In gara anche lo stesso Ossama Meslek, ma sui 3000: per l’azzurro arriva il sesto posto con il tempo di 7:45.15, non lontano dal suo personale di 7:44.45 che lo scorso anno lo fece diventare terzo italiano di sempre sulla distanza. La vittoria è andata all’etiope Abdisa Fayisa in 7:40.35, migliore prestazione mondiale dell’anno.