Atletica, Larissa Iapichino vince il meeting di Sabadell nel salto in lungo

Larissa Iapichino vince la gara di salto in lungo del meeting di Sabadell 2023. L’azzurra ha ottenuto la misura di 6,72 metri, portando a casa la gara e migliorando i 6, 45 metri dell’ultima gara ai Campionati del Mediterraneo Under 23. Alle sue spalle la spagnola, Irati Mitxelena con 6,27, e la polacca Magdalena Zebrowska con 6,23. Queste le parole nel post gara della Iapichino: “Sono molto contenta di questo 6,72. sostanzialmente è il mio vero esordio considerato che a Valencia avevo testato lo stacco con l’altro piede, il sinistro, invece oggi sono tornata a usare il destro. Ovviamente ci sono alcuni dettagli da poter migliorare ma possiamo dire di aver iniziato col piede giusto. Pur in un clima freddo, perché il palasport era poco riscaldato, abbiamo avuto la conferma che il grande lavoro di rafforzamento e coordinamento fatto sulla gamba sinistra ci ha aiutato a stabilizzare la rincorsa che sostanzialmente è quella dello scorso anno, ma sostenuta a velocità maggiore. Questo ci ha permesso di preservare durante la preparazione l’arto principale di stacco. Continuiamo così e lavoriamo per ottimizzare la fase di accelerazione finale”. Appuntamento ora ad Ancona durante il prossimo weekend, per la prossima gara della saltatrice italiana.

Sempre a Sabadell poi successo anche per l’astista Claudio Stecchi, primo dopo aver superato la quota di 5,55 metri, così come vince nei 60 metri piani Samuele Ceccarelli. Il 23enne si è imposto in 6.61, dopo aver ottenuto il miglior tempo di tutte le batterie con 6.69. I buoni risultati azzurri continuano poi con la terza posizione di Giulia Guarriello nei 60 ostacoli, con il crono di 8.16, e il quarto posto di Hassane Fofana nella stessa distanza al maschile, con 7.79. Infine terza piazza per Erika Furlani nel salto in alto, con la misura di 1,83.