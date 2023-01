Serie C 2022/2023, il Cesena schianta 3-0 il Pontedera. E’ 1-1 tra Rimini e Lucchese

Il Cesena supera 3-0 il Pontedera nel match valevole per la ventiquattresima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023 grazie alla doppietta di Stiven Shpendi e alla rete di Marco Calderoni. Il Rimini, invece, agguanta il pareggio per 1-1 contro la Lucchese: all’iniziale vantaggio ospite targato Mastalli risponde il gol di Vano. Terminano 1-1 anche il derby marchigiano tra Ancona e Vis Pesaro e la sfida tra Fermana e Montevarchi.

PONTEDERA-CESENA

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

La formazione ospite prova subito a farsi vedere in zona offensiva con il mancino di Shpendi, che non inquadra lo specchio della porta. I padroni di casa replicano qualche minuto più tardi con una conclusione di Guidi, che viene deviata in corner da Lewis. I bianconeri alzano il ritmo e al 22′ trovano la rete del vantaggio con Stiven Shpendi che, dopo la respinta sul palo di Stancampiano, realizza il tap-in vincente. La compagine toscana accusa il colpo e rischia di capitolare, soprattutto al 35′ quando l’autore del gol si divora il raddoppio dopo un interessante scambio con Corazza. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 0-1.

Nella ripresa il Pontedera torna in campo con il piglio giusto, ma al 54′ è ancora il Cesena a segnare, sempre con Stiven Shpendi: l’attaccante albanese, su suggerimento di Saber, infila in rete con il mancino. La compagine toscana è ormai con le spalle al muro e si arrende allo strapotere degli emiliani, che al 67′ calano il tris con il neo-entrato Marco Calderoni. I bianconeri si impongono 3-0 e si riprendono il secondo posto in classifica.

RIMINI-LUCCHESE

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

Buon avvio di partita da parte dei toscani, che sin da subito provano a fare male agli avversari sfruttando l’asse Mastalli-Panico. I padroni di casa, invece, tengono maggiormente il pallino del gioco, senza però rendersi mai davvero pericolosi. Al 18′ i ragazzi guidati da Ivan Maraia passano in vantaggio grazie al gol Alessandro Mastalli che, su assist di Visconti, mette a segno il colpo di testa vincente. I romagnoli accennano una reazione, ma prestano il fianco alle ripartenze dei rivali e rischiano di subire il raddoppio. All’intervallo il punteggio recita 0-1.

In apertura della seconda frazione di gara il Rimini agguanta il pareggio con Michele Vano, bravo ad avventarsi su una corta respinta di Cucchietti e a depositare in fondo al sacco. La partita, dunque, torna completamente in equilibrio e nessuna delle due squadre in campo dà la sensazione di poterla portare a casa. Dopo una lunga fiammata, i biancorossi sono costretti a difendersi dall’assalto finale dei toscani, che però devono accontentarsi di un pareggio.