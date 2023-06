Atletica, Gold Continental Tour 2023: Fabbri guida gli azzurri a Bydgoszcz

Dopo gli splendidi successi del Golden Gala di Firenze, l’atletica torna in pedana a Bydgoszcz, in Polonia, nel tardo pomeriggio di martedì, per la tappa del Gold del Continental Tour. Ci sarà uno dei maggiori protagonisti della scorsa settimana, ovvero Leonardo Fabbri. Il pesista, vincitore nella kermesse fiorentina, sfiderà l’altro azzurro Zane Weir e soprattutto il neozelandese Tom Walsh e lo statunitense Joe Kovacs, battuti in Toscana. Altri tre azzurri sono iscritti a Bydgoszcz. Nuova uscita nei 1500 metri per Pietro Arese, a nemmeno una settimana dal tempo di 3:34.37 grazie al quale è diventato il secondo italiano di sempre sulla distanza. Nell’asta può continuare l’ascesa di Claudio Stecchi (Fiamme Gialle) nel suo terzo impegno consecutivo in Polonia dopo il 5,61 di Duszniki e il 5,71 di Bialystok. Nei 200 femminili invece ci sarà Dlia Kaddari.