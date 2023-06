Inter-Manchester City, la speranza di Mkhitaryan: “Farò il possibile per esserci”

Colui che è stato determinante nella semifinale contro i rivali storici del Milan, non è ancora certo di essere disponibile per la finale contro il Manchester City. Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell’Inter, ha parlato nel corso del Media Day nerazzurro della possibilità di essere presente ad Istanbul: “Io sto bene, farò tutto il possibile per essere a disposizione il giorno della finale. Siamo consapevoli che il City è la squadra più forte in questo momento, ma anche noi possiamo contare su un centrocampo fortissimo. Quello che conta è vincere la partita“.